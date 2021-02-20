اتمسك معاه 25 جنيهًا.. براءة طفل من الاتجار في "الاستروكس" بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة الطفل برئاسة المستشار إسلام نجيب، ببراءة طفل من اتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس بالجمالية.

وقال المحامي عبدالرازق مصطفى، عضو بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، دفاع المتهم، إن الجريمة المنسوبة للمتهم شابها بطلان في إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء دلائل الاتهام بل واستحالة رؤية المتهم في مكان الساعة الثانية منتصف الليل.

ودفع كذلك بكيدية الاتهام المنسوب للمتهمة، متسائلًا لماذا لم يقبض علي أحد المترددين على المتهم وهم المتعاطين لكي تتأكد الواقعة وتتيقن المحكمة أنها بالفعل واقعة صحيحة و أركان الجريمة مكتملة.

وأشار إلى أنه ليس من المنطقي أن متحصلات الاتجار في المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم 25 جنيهًا، واصفًا بأنه لا يتفق مع العقل والمنطق.

بدأت تفاصيل الواقعة بمرور النقيب أحمد عاطف، معاون مباحث الجمالية بمنطقة الصاغة في سبتمبر 2018، فشاهد أحد الأشخاص يتردد عليه آخرين ويقومون بإعطائه مبالغ مالية مقابل كيس به مادة خضراء تشبه "الاستروكس".

وأضاف مأمور الضبط أنه بضبطه عثر معه على 7 أكياس به مادة خضراء تشبه "الاستروكس" وهاتف محمول ومبلغ 25 جنيهًا.

وتبين أن المضبوط هو "محمد. ن" - لم يبلغ الثامنة عشر - وقت الواقعة وتم تحريز المواد المضبوطة.

وقال الطفل المضبوط في التحقيقات إنه من الشرقية وكان وقت الواقعة "كنت بتفسح انا وصحابي في شارع المعز وبعدها الضابط قبض عليا".