تحريك الدعوي الجنائية.. برلمانية تتقدم ببلاغ ضد تامر أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين، بسبب تصريحاته التي تضمنت إساءة لأهالي الصعيد.

وأكدت المزلاوي، في بلاغها أن تلك التصريحات تحتوي على سب وقذف واضح، وهو ما يحاسب عليه القانون، كما أن ما بدر منه جريمة وفقا لقانون جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والذي ينص على الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات.

وطالبت في بلاغها تحريك الدعوي الجنائية، ضد المشكو في حقه ووقف برنامجه المذاع على قناة النهار ومنعه من الظهور نهائيا في أي قناة فضائية.

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