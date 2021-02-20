تعزيزًا للأمان والسيطرة على مسير القطارات.. الوزير يفتتح برج إشارات ديروط والمنطقة الأوتوماتيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالوجه القبلي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

بدأت الجولة بتفقد مستوى الخدمة المقدمة بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة؛ حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر.

ووجه الوزير بتشغيل مداخل النفق المؤدي إلى أرصفة قبلي 8 و9 و10 و11 من الساحة الخارجية؛ تسهيلًا على المواطنين، واطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط وتوافر التذاكر بكل شبابيك وأكشاك التذاكر، مؤكدًا سرعة تركيب بوابات إلكترونية بمداخل عدد من المحطات (القاهرة والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية كمرحلة أولى)؛ لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر.

ونبَّه وزير النقل على ضرورة وضع أسعار المنتجات التي تُباع بالأكشاك الموجودة بالأرصفة في مقدمة الأكشاك؛ تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وإعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، وضرورة الحرص على ارتداء الركاب للكمامات داخل ومحطات السكك الحديدية.

وأكد الوزير على قيادات السكة الحديد باستمرار أعمال التجديد الشامل لأسطول عربات الركاب، والدفع بالعربات الجديدة التي تصل تباعًا ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأكد الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإنه بنهاية العام الحالي ستكون جميع قطارات الركاب بجميع درجاتها التي يتم تشغيلها على خطوط الشبكة بالجرارات والعربات كلها جديدة أو مطورة، ولن يسمح بتشغيل أي قطارات قديمة بخطوط الشبكة نهاية العام الحالي.

واستقل الوزير قطار رقم 980 من القاهرة حتى ديروط؛ حيث دار حوار مع عدد من الركاب حول مستوى الخدمة؛ حيث أشاد الركاب بالتقدم الكبير في مستوى الخدمة، والتطور الكبير في منظومة السكة الحديد والذي أصبح المواطن يشهده على أرض الواقع.

وأكد الوزير للركاب أنه يجري العمل على قدم وساق على مدار الساعة؛ للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكل عناصرها.

وفي ديروط، كان في استقبال وزير النقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد؛ حيث تم تفقد المحطة، ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة، والتي تشمل تطوير وتطويل الأرصفة؛ لتسمح باستقبال أطول قطار سكة حديد، بالإضافة إلى تطوير مبنى وكباري المشاة بها.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير افتتاح ودخول برج إشارات ديروط في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بني سويف/ أسيوط، بطول 250كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة "الستوم" الإيطالية العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL؛ حيث أزاح لوحة الافتتاح عددًا من أعضاء مجلس النواب بالقوصية وديروط ومنفلوط.

واستمع الوزير، بحضور محافظ أسيوط وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى شرح تفصيلي حول أهمية المشروع الذي يتكون من (15 برجًا رئيسيًّا و24 برجًا ثانويًّا و86 مزلقانًا)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 73%؛حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لعدد 8 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة، وبرج ديروط بأسيوط هو سابع برج رئيسي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص- مغاغة- الروضة- بني مزار- ملوي- مطاي) بمحافظة المنيا، لافتًا إلى أن برج ديروط بأسيوط يتحكم في 66 سيمافورًا ضوئيًّا وعدد 8 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا، وعدد 16 موتور تحويلة وعدد 119 تراكًا كهربيًّا، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجَي ملوي وديروط بطول 22 كم؛ لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 95 كم.

وأكد الوزير أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع تحديث نظم الإشارات على هذا الخط؛ خصوصًا مع أهمية المشروع في استبدال نظام إلكتروني حديث بالنظام الحالي (الميكانيكي)؛ مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفًا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأوضح الوزير أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.