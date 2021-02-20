مستثمري البحر الأحمر تجهز مقر دائم لعمل اختبار PCR للسياح بالتزامن مع زيارة وزير الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت جمعية مستثمري البحر الأحمر، تجهيز مقر دائم بالبحر الأحمر، لعمل اختبار PCR للزائرين السياح لمدينة الغردقة.

ويفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، معمل تحليل الـ PCR داخل مقر هيئة تنشيط السياحة بمنطقة الممشي السياحي بالغردقة، ليكون مقراً لسحب عينات تحليل PCR للكشف عن كورونا للمغادرين من السياح.

وبحسب بيان الجمعية اليوم، جاء ذلك في اطار التعاون الدائم بين جمعية مستثمري البحر الأحمر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.​