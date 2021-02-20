شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال قافلة «حياة كريمة» بقرية فلسطين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم السبت، بقرية فلسطين في الوادى الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها، اليوم السبت وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية سيتم تنفيذها بعد غد في قرية الشركة 55 عقب انتهاء أعمالها بقرية فلسطين، وذلك في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز الخارجة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.