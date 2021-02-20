شكرا لقرائتكم خبر عن دوري العباقرة.. ينتهي بفوز مدرسة الشهيد عمرو شكري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التعليمية ختام دورى العباقرة الذي نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم لتفعيل التنافس بين المدارس الثانوية والذى أقيم بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، حيث كان الكأس يحمل اسم الشهيد محمد عبدالقادر العلاقمي.

وأكد المحافظ على أهمية الدورى لقياس المستوى الحقيقى للطلاب وتحفيزهم على التفوق والمنافسة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الأسئلة بنسبة 40% من أسئلة البرنامج كمعلومات عامة، مقدما التهنئة للمدرسة الفائزة بالدوري.

وقد سلم المحافظ كأس الدوري لمدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية للبنين بعد فوزها بالدوري، كما وزع شهادات التقدير على المدرسة الثانية وهى مدرسة الألفي الثانوية بنات بالعريش، وكرم مسؤولي الدوري وطاقم الإعداد والمحكمين من إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم.

وأشارت مروة عبدالعزيز سالم، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى المنفذة للدوري، إلى أن دورى العباقرة يتم تنفيذه لأول مرة بالمحافظة على مستوى المدارس الثانوية العامة، وأنه شمل عدة فقرات منها: سؤال السرعة، فقرة العلم، فقرة المعرفة، فقرة الفنون، فقرة ضربات الجزاء، فقرة تحت الضغط، وفقرة عجلة الحظ، حيث كانت المنافسة النهائية بين مدرستى الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين، والألفى الثانوية بنات بالعريش، وقد فازت به مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية للبنين بعد حصولها على 250 درجة، بينما حصلت مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش على 90 درجة.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم آدم، مسؤول متابعة الموهوبين بالمديرية، أن دورى العباقرة تم تنفيذه بين طلاب 10 مدارس ثانوية عامة في نهاية ديسمبر الماضى، حيث بدأ بالتنافس الشديد بين طلاب مدارس الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، الشهيد علاء الريس الثانوية بنات، الشهيد عماد الدين أيوب الثانوية بنين، الألفى الثانوية للبنات وآل أبوسلمة الثانوية بنين بالعريش، وذلك بحضور فريق عمل إدارة الموهوبين بالمديرية والإدارة التعليمية بالعريش ومديرى المدارس المشاركة ومسؤولى الأنشطة والموهوبين بها.