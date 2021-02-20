شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنتهي من إجراء اختبارات التوظيف لـ4183 متقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إجراءات اختبارات توظيف لعدد 4183 من المتقدمين لوظائف (فني تشغيل، أمين مخزن، فني معمل)، عبر المنصة الالكترونية للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء محمد البدري محمد دين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاختبارات تتم وفق المعايير والشروط المعلنة، بكل حيادية وموضوعية بعيدا عن التميز والمحاباة.

وذكر أن عقد الاختبارات عبر المنصة الالكترونية أون لاين، يأتى لمراعاة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه رئيس شركة مياه سوهاج، الشكر لأعضاء فريق الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة وشركة سوهاج لدورهم في الإشراف على إجراءات التوظيف لضمان نزاهتها، وكذلك مسئولى المنصة الالكترونية بالشركة القابضة لتقديمهم الدعم الفنى.