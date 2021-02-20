شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ضغوط المياه ليلاً بمدينة الأقصر لأعمال الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 12 بعد منتصف الليل اليوم السبت 20 فبراير وحتى الساعة 7 صباح الأحد 21 فبراير، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بخط المياه الرئيسى بشارع خالد بن الوليد.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125- 0952282406 -0952284116- 01147999752 في حالة الطوارئ.