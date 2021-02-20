شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتابع استعدادات المدارس لامتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استعدادات مدارس المحافظة لامتحانات نصف العام الدراسى الأول، والمقرر اجرائها الكترونيًا لأول مرة الكترونيًا بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المحافظ على أن ظروف كورونا التي أدت إلى الامتحانات الكترونية جاء في صالح الطلاب والمعلمين.. مشيرا إلى ضرورة توفير كافة الامكانات اللازمة لآداء الامتحانات وتجهيز القاعات لاستقبال الطلاب.

وأشاد المحافظ في لقائه بمديرى الإدارات والقيادات التعليمية بالمنظومة التعليمية الجديدة التي أقرها الدكتور وزير التربية والتعليم واللجنة العليا لمواجهة كورونا، وأنه على الجميع الشعور بالمسئولية في انجاز الامتحانات وفقا للمنظومة الجديدة للتعليم، واشعار أولياء الأمور والطلاب بأهمية الامتحانات لدعم العملية التعليمية واعتبار أن الامتحانات هي احدى حلقات التعليم.

وأشار إلى أن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، وأن البيانات اليومية تؤكد خفض أعداد المصابين والوفيات، كذلك محافظة شمال سيناء التي تنخفض بها الأعداد باستمرار.

ومن جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على استعداد كافة المدارس لامتحانات نصف العام وفقا للمنظومة الجديدة وتجهيز القاعات والاحتياجات اللازمة لآداء الامتحانات.