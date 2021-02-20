شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الإسكندرية» تقدم 7 نصائح لحمايتك خلال سقوط الأمطار (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ٧ نصائح على المواطنين اتباعها لحمايتهم أثناء هطول الأمطار، وأوضح بيان صادر عن الشركة النصائح كما يلى:

- أثناء المطر قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية لتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة.

- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى.

- ارتداء الملابس الثقيلة، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

- اتباع نظام غذائي صحى والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات، خاصةً فيتامين سي، والمعادن مثل الفواكه الطازجة والخضروات، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة.

- غسيل اليدين جيدًا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم، ويفضل استخدام أشيائك الشخصية فقط.

- تجنب التواجد تحت الأماكن الآتية: «اللوحات الإعلانية، بجانب أعمدة الإنارة، أو أكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار».

- التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار.



آثار الأمطار فى الإسكندرية