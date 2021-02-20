شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس عن الاعتداء على أقدم مطار في فلسطين: ضاع العريس والعروس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، تعرض مطار القدس الدولي والذي يعرف (بمطار قلنديا)، لمحاولة لتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وقال إن أقدم مطار في فلسطين سوف يتحول إلى تجمع كبير للمستوطنين في محاولة هادفة لسلب الفلسطينيين حقوقهم وأراضيهم وطمس معالم مدينتهم .

وأشار إلى أن مطار القدس الدولي كان يعتبر من أهم المطارات في هذا المشرق كما يعتبر معلما أساسيا من معالم القدس، واليوم منطقة المطار مهددة بأن تتحول إلى بؤرة استيطانية جديدة وكبيرة .

وتساءل المطران في تصريحات السبت، أين هم أولئك الذين يتغنون بالقدس ويدعون أنهم مدافعون عنها؟!، اين هي جامعة الدول العربية وأين هي الأقطار العربية الشقيقة التي تقول بأن القدس هي عروس عروبتنا؟!، فقد ضاع العريس وضاعت العروس والقدس تُسرق من أهلها وأصحابها في كل يوم وفي كل ساعة وما يحدث في القدس لا يمكن وصفه بالكلمات.

وطالب العرب بالتحرك قبل فوات الأوان من أجل إنقاذ ما تبقى من القدس لكي لا نبكي على أطلال مدينة ننتمي إليها جميعا وهي أمانة في أعناقنا، مستطرداً: أما الفلسطينيون أصحاب القضية فيجب أن يتوحدوا وأن تكون بوصلتهم في الاتجاه الصحيح بعيدا عن الأجندات والمصالح الشخصية بعيدا عن المناكفات والانقسامات فالقدس تحتاج إلى الوحدة الفلسطينية اليوم أكثر من أي وقت مضى .