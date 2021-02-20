شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، فتح بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش، بعد تحسن الظروف الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه تم إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول 3 سفن أمام مشارف الميناء لتصدير الأسمنت والملح.

وشهدت محافظة شمال سيناء، تحسنا في الأحوال الجوية بعد عدة أيام من سقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة وصقيع وانخفاض كبير في درجات الحرارة.