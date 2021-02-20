شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يستقبل بطرابلس السفير الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت بمدينة طرابلس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوربية.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد د.محمد المنفي مع السفير الأيطالي لدى ليبيا، سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء الجمهورية الإيطالية بتشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة من البرلمان الإيطالي.

مؤكدا في ختام اللقاء على أن الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين بدون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الامن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها.

من جانبه هنأ السفير جوزيبي بوتشينو رئيس المجلس على توليه رئاسة المجلس، وأكد له أن إيطاليا ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار.