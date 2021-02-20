شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا البناء المخالف.. محافظ الشرقية يتحدث عن يقظة الدولة لإزالة التعديات في المهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء المراكز بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة في المهد لحالة تعدى على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن صب قواعد على مساحة 120 م بناحية كفر محمد إسماعيل بالمدينة، باسم المواطن «م. ا. ل»، وتمت الإزالة الكلية في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، بإيقاف أحد المواطنين أثناء قيامه ببناء سور مخالف مستغلا أيام العطلات الرسمية، وتم إزالة الصبة الخرسانية المجهزة لبناء السور بطول ١٩ متر وذلك خلف مصنع قها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر صقر، بإزالة في المهد لحاله تعدي بمساحة 120 متر، عبارة عن بناء سور على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية بأبوالشقوق، وتم الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بإزالة معلف على مساحة 500 متر، بعزبة تيمور التابعة للوحدة المحلية ببردين، وذلك بواسطة معدات حماية الأراضي ورئاسة المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.