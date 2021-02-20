شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم مدير إدارة لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء مصطفى صبري، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التنمية والإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام، بمنحه ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله بالديوان العام، متمنياً له التوفيق في حياته الجديدة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم في خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة، لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكل قطاعات العمل المختلفة.

من جانبه، قدم اللواء مصطفى صبري، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التنمية والإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية على استقباله له اليوم بمكتبه وتكريمه بعد سنوات من العمل الجاد للمساهمة في تحسين منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.