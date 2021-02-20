شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: الطالب المتخوف من أداء الامتحان يعتذر ولن تحسب رسوباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على منح الطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وذكر المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.