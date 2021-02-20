شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تواجد طلاب الكليات النظرية يومين أسبوعيا والعملية 3- 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للجامعات، تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسى الجارى (الجمع فى التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعى والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملى لتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التى تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدورى المنعقد اليوم بجامعة حلوانـ على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسى الجارى لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

وقدم اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، عرضا تقديميا فى اجتماع المجلس عرض فيه تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة؛ لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمى، وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

واستمع المجلس إلى عرض تقديمى من الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والدراسات البينية جامعة حلوان، حول تطوير البرامج البينية بين التخصصات العلمية المختلفة، وذلك تماشيا مع الاتجاهات المعاصرة فى الجامعات العالمية، واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتشكيل لجنة علمية لتقديم دراسة مستفيضة حول آليات تطوير البرامج الدراسية البينية فى الجامعات المصرية.

شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصرى، ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبدالغفار ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور طارق شوقى، ممثلًا عن بنك المعرفة المصرى، وتنص المذكرة على تشغيل منصة (التعلم الإلكتروني)، وتقدم المنصة العديد من الخدمات المميزة، منها خدمات البرامج التعليمية المتخصصة، كما تضم نظام موحد للنشر العلمى للدوريات العلمية المصرية وفقًا للمعايير العلمية، كما تحتوى المنصة على نظم الامتحانات وبنك الأسئلة، الذى يتيح تحسين أداء الاختبارات عبر الإنترنت، باستخدام وحدة المراقبة الفائقة لمراقبة الامتحانات وأداء الطلاب.

كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية، بشأن تشغيل منصة (إجادة)، وذلك تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بعنوان "صنايعية مصر" التى تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف. وتنص المذكرة على تعاون الطرفين فى تشغيل المنصة الإلكترونية وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتحول الرقمى للمجتمع المصرى وصنايعية مصر، بجانب توفير المحتوى التدريبى وتطويره.

وافق المجلس خلال اجتماعه على:

- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة) بالفرع.

-وافق المجلس على إطلاق مسابقة أفضل جامعة فى العام الجامعى 2020/2021، والتى ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة فى مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة فى الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

-وافق المجلس على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

وافق المجلس على إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة فى تفرغهم للعمل فى مكافحة فيروس كورونا.