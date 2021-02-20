شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن تسجيل 1.2 مليون منتفع بالتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رافق الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال تفقدها اليوم سير العمل بمحافظة الإسماعيلية، عقب الإطلاق الرئاسى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد السبكى، أن زيارة الوزيرة شملت تفقد 6منشآت طبية يقدمون خدمات التأمين الصحى الشامل طبقًا للمنظومة الجديدة، وهم مركزى طب (الشهداء، المحسمة القديمة)، ووحدتى طب الأسرة بـ(الكيلو2، السلام المحطة)، هذا بالإضافة إلى مستشفيى (القصاصين المركزى، التل الكبير المركزي).

وتابع: "خلال الجولة تفقدت الوزيرة عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات الأسنان، بالإضافة إلى أقسام المعامل، والأشعة، كما تفقدت عيادة تنظيم "الأسرة والمشورة"، للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى".

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، إن الوزيرة قامت بمراجعة ملفات طب الأسرة داخل كافة الوحدات والمراكز الطبية التى تفقدتها خلال الجولة، وذلك للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدات والمراكز المشار إليها حوالى 99 ألف ملف فردى بواقع 24.4 ألف ملف عائلى مسجلين بهذه المنشآت، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، مشيرًا إلى توجيهات الوزيرة بسرعة الانتهاء من ميكنة تسجيل الملفات بجميع الوحدات، وزيادة أعداد مدخلى البيانات لتحديث الملفات باستمرار.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية، بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى بلغت 5 مليار جنيه، لافتًا إلى التعاون بين الوزارات المختلفة، من أجل رقمنة خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تستهدف تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية، بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة، وذلك فى كل محافظة بالمرحلة الأولى والتى تضم محافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء»، تمهيدًا لتأهيل البنية المعلوماتية بكل محافظات الجمهورية، بالتزامن مع المراحل الست لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُولى اهتماما كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة الخدمات الحكومية التى فى مقدمتها القطاع الصحى حيث أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يعتمد على توفير خدمات ذكية وقال: منظومة التحول الرقمى بالمنشآت الصحية يتم تطويرها بالتعاون مع عدة وزارت، منها على سبيل المثال لا الحصر وزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى، وغيرها من الوزارات المعنية.

وتابع: الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت أيضًا بالربط المميكن بين الوحدات والمراكز الطبية والمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، للاستفادة من قاعدة البيانات فى الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

كما أعرب الدكتور أحمد السبكى عن سعادته بإشادة وزيرة الصحة والسكان خلال الجولة الميدانية بمستوى التجهيزات بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية المقدمة بها، وكفاءة الأطقم الأطقم الطبية التى تم تدريبها بمختلف التخصصات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنظومة الجديدة.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثة بالهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة الإسماعيلية تجاوزت 83.2% من إجمالى سكان المحافظة والبالغ عددهم 1.4مليون نسمة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تغطى منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية 66منشأة طبية فى مرحلة التشغيل الكلى للمنظومة منهم 54 وحدة ومركز بالإضافة إلى 12مستشفى، لخدمة أهالى الإسماعيلية المنتفعين بالمنظومة.