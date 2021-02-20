شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية يختتم فعالياته بمناقشة العدالة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى اليوم السبت، الاجتماع التحضيري الذى نظمته المحكمة لتجهيز لمؤتمر رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية المزمع عقده في يونيو المقبل لبحث "العدالة الإلكترونية في أفريقيا".

وقال المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، الاجتماع التحضيري، في البيان الختامي للاجتماع أنه بمشاركة رؤساء مجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة أفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، أقر المشاركون أن اجتماعهم اليوم قد جاء في ظل ظروف غير عادية أفزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا، والتي أصابت جميع دول العالم بطريقة غير عادية خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولى.

وأوضح أن المشاركين ثمنوا حرص حكومة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استمرارية انعقاد اجتماع القاهرة رفيع المستوى دوريا واستضافته تحت رعاية الرئيس منذ 2017، وعلى ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة بالرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة.

وذكر أن اجتماع اليوم ناقش عددا من القضايا المحورية وأهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء ومن أهمها العدالة الإلكترونية في أفريقيا، وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولى لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذى فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية.

وناقش المشاركون موضوع مكافحة الإرهاب وشددوا على أن الدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الأفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا، واعربوا عن ترحيبهم بعقد اجتماع القاهرة الخامس في يونيو المقبل.