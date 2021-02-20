شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: محطات الغربلة تستعد لتوفير تقاوى القطن والأرز والذرة الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، أن العمل مستمر فى محطات الغربلة على مستوى الجمهورية لتوفير التقاوى الزراعية، موضحا أن المحطات تعمل بكامل طاقتها رغم الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد حاليا وظروف وباء كورونا، مشير إلى أن الإدارة حريصة على توفير التقاوى المنتقاة للمزارعين قبل ميعاد الزراعة.

وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على توفير التقاوى الصيفى للمزارعين قبل ميعاد الزراعة بشهر على الاقل مثلما حدث فى إعداد بذرة القطن، الأرز، الذرة الشامية، مضيفا أن العاملين بمحطات التقاوى فى كل المحافظات بذلوا جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على التقاوى وحمايتها من الأمطار.

فيما تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى إدارة إنتاج التقاوى بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية عل عمل خطة استباقية للرقابية تعمل على المرور على منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات، لضبط المتلاعبين بالسعر المدعم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفا، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وانطلاقا من دور الوزارة فى حماية المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج الاكثر صلاحية واقل الاسعار، ومنع التلاعب فى الأسواق والاتجار فى التقاوى بالسوق السوداء ووصول التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية للمزراعين وبالأسعار المعتمدة من الوزارة.

كان الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، قال إنه يتم طرح جميع أصناف التقاوى للمزارعين بسعر مخفض وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم.