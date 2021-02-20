شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصدرت البيتكوين «ترند» جوجل في السعودية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت البيتكوين العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قائمة تريندات محرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، حيث حققت ارتفاع تاريخي، حيث وصلت قيمتها إلى الذروة بتخطيها لـ55 ألف دولار.

وبحلول الساعة 19:26 بلغت قيمة البيتكوين تحديدًا 54.393 ألف دولار، وفقًا لبيان بوابة «Coindesk»، وواصلت القيمة في الارتفاع في أحدث تعاملات ارتفع بنسبة 3.8% ونصل إلى 53570 دولار، بحسب وكالة رويترز«.

يشار إلى أن الرأسمال السوقي للعملة الرقمية الشهيرة، يبلغ تريليون دولار، كما يمكنها الارتفاع القياسي الذي حققته من الحصول على إقبال الشركات الكبرى، مثل تسلا«و»ماستر كارد«وحتى بنك»بي إن واي ميلون«، وكذلك كبار المستثمرين، متجاهلين بذلك تحذير المحللين الاقتصاديين من أن تلك العملة تعد عرض اقتصادي جانبي، بحسب»روسيا اليوم«.

جدير بالذكر أن أريك روزنغرين رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن الأمريكية أعلن توقعاته بشأن البيتكوين مؤكدًا أنها لن ستمر في الصعود، وستتوقف قيمتها عن الارتفاع.

وقال «روزنغرين» في تصريحات إعلامية، أنه مندهش من أن البيتكوين تستمر في الصعود«، مشيرًا إلى أن البنوك ستجد بديل لها، لذلك ستتراجع العملة الرقمية في نهاية المطاف.