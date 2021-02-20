شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أخضر قصير.. هكذا ردت رانيا يوسف على اتهامها بـ«ارتكاب فعل علني فاضح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«انشروا الحُب»، بكلمات إيجابية، نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، وهي ترتدي فستانا أخضر قصيرا، وقميصا أسود.

تنظر محكمة جنح قصر النيل، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، وذلك خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

كانت نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا من أشرف ناجي، المحامي، ضد الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.