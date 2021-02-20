شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة بإمبابة والهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 3 طن لحوم مفروم ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تم تنفيذها أمس على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بمناطق أمبابة والهرم.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنَّ الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا إستمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه، أكّد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيراً إلى ضبط 3 طن هياكل دواجن فاسدة غير صالحة للإستخدام الأدمي لدي ثلاجة حفظ لحوم بناحية كرداسة وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.