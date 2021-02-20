شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم في الأقصر: سطوع للشمس وانخفاض سرعة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء مدينة الأقصر، اختفاء السحب، مع انخفاض سرعة الرياح، اليوم، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، وسطوع لأشعة الشمس بشكل كامل، مع استمرار محافظة الأقصر، في رفع الطوارئ لعدم استقرار الاحوال الجوية وفقا لهيئة الارصاد.

وأعلنت غرفة الأزمات والكوارث بالأقصر، أن المحافظة مستمرة في رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ولحين تحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس بشكل كامل، واستمرار التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمدرسات المختلفة والهلال الأحمر.