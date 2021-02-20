شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف عن موجة جديدة من عدم الاستقرار في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل موجة جديدة من عدم الاستقرار، منتصف الأسبوع الجاري، تتمثل في وجود أمطار مختلفة الشدة على معظم الأنحاء، ونشاط رياح وتراجع الحرارة.

وأضاف خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فترة عدم الاستقرار تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، إذ يوجد فرص أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء.

بالإضافة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون بنسبة 70% حتى 50% حتى الآن، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وتتراوح سرعتها من 18 إلى 20 عقدة.

وأوضح الخبراء أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 -9، السواحل الشمالية 19- 11، جنوب سيناء 22 -15، شمال الصعيد 20 -8، جنوب سيناء 22 -15، جنوب الصعيد 23 -10.

وأشار الخبراء إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون بنهاية الأسبوع على السواحل الشمالية والشرقية فقط، بينما تنشط الرياح على جنوب سيناء.