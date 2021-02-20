شكرا لقرائتكم خبر عن أطول شاب في مصر عن معاناته والتعرض للتنمر: «لسه بطوّل وبقالي 20 سنة في البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الإعلامي محمود الليثي أطول شاب في مصر، والذي تحدث خلال اللقاء التليفزيوني، عن تعرضه إلى التنمر طوال الوقت بسبب طوله الذي يصل إلى 2 متر و50 سنتيمترًا، موضحًا أن النظرات والتعليقات الساخرة من طوله تزعجه، فيما سلط الضوء على المعاناة اليومية التي يقاسيها، حيث لا يستطيع التنقل بسهولة مثل الجميع.

وقال الشاب الذي يدعى محمد، عبر برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «في الدراسة التنمر كان عليّا جامد والمدرسين يفضلوا يبصولي كمان، بقالي 20 سنة في البيت مخرجناش، التنمر علينا جامد البصات والنظرات، كل حاجه فيها صعوبة ماقدرش أركب مواصلات، ولغاية دلوقتي بطول.. المفروض يكون لينا معاملة خاصة».

فيما تعاني شقيقته من مشكلة مماثلة، فهي تتمتع بطول يقترب من الأخ محمد، وكشفت أن طولها لا يتوقف عن النمو إلى الآن، وكانت حبيسة في منزلها مع شقيقها لـ20 عامًا تجنبًا للتنمر، وعلقت والدتهما أن طول ابنها وابنتها ظهر مُختلفًا في فترة الطفولة وتحديدًا السنة السادسة الإبتدائية، وهو ما دفع ابنتها لترك المدرسة نهائيًا.