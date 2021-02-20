شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريح «الخادمات».. جامعة سوهاج ترد على تامر أمين في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت اليوم جامعة سوهاج، بيانا رسميا بشأن تصريحات الإعلامى تامر أمين، المسيئة للصعايدة حول الزيادة السكانية، والتى قال فيها إن كثيرا من أهل الصعيد والريف ينجبون لكى ينفق أبنائهم عليهم، ولا يهتمون بتعليم أبنائهم، كما أنهم يشحنون بناتهم إلى القاهرة للعمل كخادمات في البيوت.

قالت الجامعة- في بيانها الصادر عن المركز الإعلامى- إنه إيمانا منها بمسؤوليتها المجتمعية التربوية منها والتعليمية والخدمية، وبوصفها أحد منارات العلم والنور بصعيد مصر، تحتضن، وتربي، وتعلم مئات الألوف من الطلبة والطالبات، فأنها برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، وبكل هيئتها التدريسية والعاملين والطلاب، ترفض وتدين بشدة تصريحات خرجت من منبر إعلامي كان يجب أن يكون أشد حرصا وخوفا على جزء عزيز من الوطن، وأن ما تفوه به تامر أمين في حق أبناء وبنات الصعيد لا ينم عن واقع كما قال، إنما يدلل على فشل وفلس وجهل وتضليل لا ينعكس إلا على قائله.

تساءلت الجامعة، في بيانها، عن سبب الإفتراءات التي جاءت على لسان المذيع، وأنه لم يدرك ما قاله رئيس الدولة في حق أهل الصعيد الذي ضرب بهم المثل والقدوة في الحق، والرجولة، والكرامة، والأخلاق، والصبر لتحقيق الأهداف، لافتة إلى أنها كانت لا تود الحديث في مثل تلك الاتجاهات، ولكن كان لزاما عليها، أن تعلن وبكل وضوح أنها لن تصنت وتسكت على أي إهانة أو تجاوز في حق أبنائها.