شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت وتكريم للطلاب.. تعرف على كرسي «خادم الحرمين الشريفين» بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد جامعة القاهرة، يوم الاثنين المقبل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم تدشين كرسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهو برنامج للدراسات الإسلامية، وذلك تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

من المقرر أن يرعى تدشين الكرسي كل من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، وأحمد فاروق سفير مصر في السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على إنشاء الكرسي نهاية عام 2018، تأكيدًا على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، وانطلاقًا من رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم.

ترتكز أهمية إنشاء الكرسي على الحاجة إلى بناء جسور تواصل في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات في مجال الدراسات الإسلامية، ومواجهة الحملات التي تستهدف الطعن في الإسلام والتشكيك في رسالته السامية، فضلاً عن تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالدراسات الإسلامية بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة القاهرة، بما يعكس رغبة البلدين الشقيقين في إبراز وتعزيز دورهما الرائد في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مبادئها.

ومن المقرر أن يُطلِق الكرسي جائزة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية، لتكريم الباحثين المتميزين من الجامعتين، كما سيخصص مكافأة سنوية للباحثين والطلاب والطالبات في جامعة القاهرة الذين يقومون بدراسات وبحوث في مجال اختصاص الكرسي.