شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متعافي كورونا بمستشفى قفط في قنا إلى 122 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي عن تعافي وخروج 14 حالة كورونا، السبت، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.

وأكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج 14 شخصا يرفع عدد حالات الشفاء إلى 122 حالة.

‏أضاف دكتور محمد رمضان أن المستشفى لن يتوانى لحظة عن تقديم الدعم الكامل للمرضى حتى تماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية دكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، كما أشاد بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية من أطباء وتمريض وكل العاملين.

خروج حالات جديدة مصابة بكورونا بعد تعافيها بمستشفى قفط التعليمى