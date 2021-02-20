شكرا لقرائتكم خبر عن سعته 900 لتر.. جهاز تعقيم جديد بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هانى غزال، مدير عام مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي في الإسكندرية، إن وحدة التعقيم المركزي في المستشفى تسلمت، أمس، جهاز تعقيم جديد من الهيئة العامة للتأمين الصحي، يضاف إلى منظومة أجهزة التعقيم الموجودة في الوحدة والبالغ عددها 3 أجهزة.

وأضاف «غزال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الدعم اللوجستي من الهيئة لمستشفى جمال عبدالناصر، يأتي في إطار الجهود المبذولة من الهيئة العامة للتأمين الصحى في تطوير الخدمة المقدمة لمرضى التأمين بمستشفى جمال عبدالناصر، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور أسامة فودة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات، والمهندسة أمل صبحى رئيس قسم الصيانة الطبية برئاسة الهيئة.

وأشار إلى أن الجهاز الجديد اسمه «Be limited»، وسيكون بمثابة إضافة كبيرة لوحدة التعقيم المركزى بالمستشفى، مشيراً إلى أن سعته 900 لتر ويؤدى بكفاءة عالية يضاف إلى الجهازين الموجودين حاليا في الوحدة وسعتهما 900 لتر أيضا، جهاز يتسع لـ 600 لتر والآخر لـ300 لتر، ومهمتها جميعا تعقيم جميع الوحدات الطبية والمستلزمات والأدوات الطبية المطلوبة للتعقيم بالكامل.

ولفت إلى أنه تم تركيب الجهاز على أن يدخل الخدمة رسميا، غداً الأحد، موضحاً أنه بتشغيل الاجهزة الثلاثة يتحقق الاكتفاء الذاتي للمستشفى.

يسع 900 لتر .. تركيب جهاز تعقيم جديد لوحدة التعقيم المركزي بـ"جمال عبدالناصر" (صور)

يسع 900 لتر .. تركيب جهاز تعقيم جديد لوحدة التعقيم المركزي بـ"جمال عبدالناصر" (صور)

يسع 900 لتر .. تركيب جهاز تعقيم جديد لوحدة التعقيم المركزي بـ"جمال عبدالناصر" (صور)