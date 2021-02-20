شكرا لقرائتكم خبر عن هل نخفف ملابسنا بعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟.. الأرصاد تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، السبت، مؤكدًا أنه يشهد تحسنا واضحا في الأحوال الجوية مقارنةً بأمس، حيث ارتفعت درجات الحرارة بدرجتين أو ثلاث درجات مئوية، وأن الطقس يشهد استقرارا بصفة عامة.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباحك مصري» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي هشام عاصي: «هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة أو متوسطة وعلى فترات متفرقة، على مناطق من السواحل الشمالية ولكن بخلاف ذلك هناك استقرار في الأحوال الجوية».

وأشار إلى أنه نظرًا للفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، يجعلنا نحذر من التخفيف في الملابس خلال الفترة الحالية، حيث يُنصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لأنه من الوارد حدوث تقلبات جوية أخرى خلال الأيام المقبلة نظرًا لاستمرار فصل الشتاء لمدة شهر تقريبًا.

وتابع: «درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة لن تنخفض للدرجة التي حدثت خلال الأيام الماضية، كما ستكون الأيام المقبلة أقل حدة من حيث نشاط الرياح ودرجات الحرارة».

وشهدت مصر تقلبات شديدة في الأحوال الجوية وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار شديدة ومتوسطة في جميع محافظاتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.