شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول عدم توصيل المرافق للمتصالحين في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول إجراءات الحكومة في مواجهة تقاعس بعض الإدارات المحلية في استكمال المرافق من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات للمواطنين.

وقال «زين الدين» في طلبه إن الهدف من التصالح في مخالفات البناء هو تقنين الأوضاع، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على وجود المرافق والخدمات، ولم يكن الغرض فرض رسوم فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على استفادة كافة المواطنين المتصالحين في مخالفات البناء من كافة الخدمات، وعدم التراخي في توصيل المرافق، خاصة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها.

وتابع «زين الدين»: كل تصريحات الحكومة كانت تشير إلى أن أموال التصالح في مخالفات البناء هدفها ترفيق هذه المناطق وتوفير البيئة المناسبة والآمنة للسكن، متسائلا: لماذا لم يتم التنفيذ بشكل كامل حتى الآن.