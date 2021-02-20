شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الصحفيين»: «عبدالراضي» و«صلاح» يترشحان لمقاعد عضوية «تحت السن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، ووليد صلاح، الصحفي بالدستور، بأوراق ترشحهما للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على مقعد العضوية «تحت السن».

وتسمح اللجنة للمرشح وحده بدخول القاعة، ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والقواعد المنظمة للدعاية، والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

ومن المقرر فتح باب التنازلات والطعون، في الأيام الخمسة التالية من 23 إلى 27 فبراير 2021، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجري الانتخابات الجمعة 5 مارس المقبل، في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وأعلن مجلس النقابة، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، وعضوية الزملاء المستمرين في مجلس النقابة، وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات.