شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الصحفيين»: «النجار» و«حلبي» أول المرشحين في ثالث أيام الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نقابة الصحفيين، صباح اليوم، فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، وتستمر النقابة في استقبال الراغبين في الترشح حتى الإثنين الموافق 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وشهد اليوم الثالث، تقدم على حلبي، الصحفي بجريدة الأخبار، ودعاء النجار، الصحفية بجريدة الجمهورية، بأوراق ترشحهما للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، وذلك للمنافسة على مقعد «تحت السن»، في الانتخابات التي تجرى في 5 مارس المقبل.

وقالت «النجار» في تصريحات صحفية، إنها قررت الترشح لانتخابات النقابة هذه الدورة من أجل خدمة زملائها الصحفيين وكسب ثقتهم، في الوقت الذي تواجه فيه المهنة تحديات كبيرة تحتاج استعادة قوة جمعيتنا العمومية وتأثيرها، وأنها تأمل في أن تكون العضوة رقم 10 التي تصل لعضوية مجلس النقابة، مشيرة إلى انه من الغريب غياب تمثيل المرأة في مجلس النقابة على مدار دورتين متتاليتين.