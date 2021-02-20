شكرا لقرائتكم خبر عن خروج سياح حادث شرم الشيخ من المستشفيات وعودتهم لفنادقهم لاستكمال برامجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، إن جميع السائحين المصابين في حادث انقلاب أتوبيس شرم الشيخ غادروا المستشفى وهم في حالة جيدة وعددهم 21 سائحا من جنسيات مختلفة، باستثناء سائحة وسائق الحافلة لازالا يتلقيا العلاج.



وأضاف العاصى فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يتابع تداعيات الحادث أول بأول للاطمئنان على حالة المصابين، والذين تلقوا العلاج وعادوا لفنادقهم في القاهرة لاستكمال رحلتهم السياحية، فيما تنتظر الوزارة التقرير الفني للحادث لتبدأ التحقيقات مع الشركة المسؤلة عن الرحلة.



وأكد العاصى، أنه سيجتمع مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت لبحث أسباب الحادث والجهود المطلوبة لتلافي تكراره مجددا.

يذكر أن أصيب 21 شخصا بإصابات مختلفة إثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس سياحى قادم من شرم الشيخ إلي محافظة القاهرة بالقرب من منطقة حمام فرعون.



وأوضح الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه فور تلقي بلاغ حادث انقلاب الحافلة السياحية المتجهة من شرم الشيخ إلي القاهرة بالقرب من منطقة حمام فرعون جرى الدفع بسيارات الإسعاف لإسعاف ونقل المصابين البالغ عددهم 21 مصابا إلي مستشفي أبو رديس المركزي وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.



ولفت، إلى قيام الفريق الطبي بالمستشفي بإجراء التقييمات اللازمة وتحديد وصف الإصابات لكل المصابين بعد إجراء كل الفحوصات الطبية من الكشف والفحص السريري والتحاليل والإشاعات واتخاذ اللازم نحو تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.



وأشار، إلى إصابة 20 سائحا وسائق الحافلة بإصابات مختلفة تتراوح ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح وتم خروج سبع عشرة حالة تحسنت بعد تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة بناء علي طلبهم ويخضع أربعة آخرون للحجز الداخلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية.