شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفه غدا على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى احتمال سقوط أمطار خفيفه على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، يميل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال، لطيف على باقى الأنحاء ومعتدل جنوبًا، وشديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة على وسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

ويستمر تشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية خاصةً الساحلية، مع تراجع فرص هطول الامطار لتقتصر على سواحل شمال سيناء صباحًا، وتكون الاجواء مشمسة على باقى المناطق.

أما عن حركة الرياح فتكون معتدلة إجمالًا، تنشط على البحر الأحمر والخليجين حيث تميل حالتهم للاضطراب، بينما يكون البحر المتوسط معتدلًا.

وتتشكل الشبورة صباحًا على وسط سيناء، تصل لمستوى الضباب وتنعدم معها الرؤية أحيانًا.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.