شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت الموافق 20 فبراير نتيجة القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 وذلك على النحو التالي:

• بلغ إجمالى المتقدمين 2425 طالباً.

• تم توزيع عدد 1704 طالباً على الكليات المختلفة.

• لم يتم توزيع عدد 721 طالباً نظرًا لاستنفاد رغباتهم.

وعلى الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء اجراءات قيدهم فى موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء 23/2/2021.

ووافق وزير التعليم العالى على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالي:-

1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم إعتباراً من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.

2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم إعتباراً من صباح يوم الإثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحاً وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 10صباحاً.