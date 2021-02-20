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وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة للترم الثانى

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت الموافق 20 فبراير نتيجة القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 وذلك على النحو التالي:

بلغ إجمالى المتقدمين 2425 طالباً.

تم توزيع عدد 1704 طالباً على الكليات المختلفة.

لم يتم توزيع عدد 721 طالباً نظرًا لاستنفاد رغباتهم.

وعلى الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء اجراءات قيدهم فى موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء 23/2/2021.

ووافق وزير التعليم العالى على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالي:-

 

1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم إعتباراً من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.

 

2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم إعتباراً من صباح يوم الإثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحاً وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 10صباحاً.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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