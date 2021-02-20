شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" بالوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 22 و 23 فبراير، للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة بمحافظات (الوادي الجديد - مطروح - البحر الأحمر).



مبادرة حياة كريمة

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية، وتضم القوافل التخصصات التالية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وسبق أن قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إنه فى نهاية 2020 وجه الرئيس السيسى بتوسيع نطاق مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن العمل الذى تم فى المرحلة الأولى تم بالتعاون مع عدد من الجمعيات وهيئات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية الهدف منها تطوير جميع قرى مصر، وسيتم العمل فى 1440 قرية وأغلبها مركزة فى محافظات الوجه القبلى، ولدينا شراكة بشقين الأول تطوعى وهى مؤسسة حياة كريمة ويقودها مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى، وهناك إدارة لتلقى المساهمات من القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع عمرو خليل، أن كل الهيئات والوزارات تعمل على تنفيذ المبادرة، وكل القطاعات مشاركة فى المشروعن ويتم التنسيق بين جهود كل الوزارات، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية صندوق المشروعات يدير ملف ضخم، وهناك مستوى ثالث يعمل على الحالات الاجتماعية المرأة والطفولة المبكرة وغيرها .

وتابع، هناك قرى عملنا بها لم تمتد إليها يد الخدمات من قبل وعملنا في إحدى القرى جنوب أسوان بـ180 كيلو، والمبادرة أتاحت الفرصة لفئات تصل إليها الخدمات.