شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة الرئيس السيسي باجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية. وإلى نص الكلمة.. السادة القضاة الأجلاء، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يسعدنى أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة إفريقيا، فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذى أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا فى إفريقيا تحت مظلة واحدة فى القاهرة. ويأتى اجتماعكم اليوم فى ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فإفريقيا، مثل باقى دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانونى ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، وبالتالى يستدعى مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستورى للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة فى إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدى أدنى شك فى أننا نأمل جميعًا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات فى قارتنا العريقة.

وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا فى التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمى فى مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملًا وتفكيرًا عميقًا، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمى للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانونى المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتى، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعى ومحتواها الذى يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.