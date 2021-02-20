شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار ونشاط الرياح تعود.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 21 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير 2021.

يوم الأحد 21 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ).

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

اعتبارا من الاثنين 22 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021 أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء





يوم الإثنين 22 فبراير:

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 60% تقريبا ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40% تقريبا ).

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء 23 فبراير:

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (% 50 تقريبا ).

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة ( 70% تقريبا ).

نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأربعاء 24 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا ).

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 25 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا )

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

يوم الجمعة 26 فبراير:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا )

نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء.

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة يتم تحديث التنبؤ يوميا.