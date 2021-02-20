بالأسماء.. الصحة تعتمد وفاة 74 من الأطقم الطبية بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، إن لجنة الوفاة الإصابية الخاصة بإقرار معاش إصابة العمل لأعضاء الفريق الطبي من شهداء كورونا، اجتمعت صباح اليوم، واعتمدت أوراق ٧٤ وفاة إصابية للفريق الطبي.

ترأس اللجنة الدكتور أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا، بحضور الدكتورة سوسن المعداوي مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية.

وأوضحت النقابة أن اللجنة اعتمدت وفاة 55 طبيبا و19 من باقي أعضاء الفريق الطبي لصرف معاش إصابة العمل لهم فورا.

وكانت قد وصلت تلك الملفات للجنة العليا من العديد من لجانها الفرعية بالمحافظات.

وقالت اللجنة إنها في انتظار باقي الملفات لباقي شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل أسبوعين لاعتماد الأوراق.