إنشاء 25 ألف فصل وتشغيل 43 مدرسة يابانية.. "معلومات الوزراء" يكشف عن إنجازات "التعليم" 2020 -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، فيديو بعنوان "عام من إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم" للفترة من (يناير- ديسمبر 2020)، رافعًا شعار "إنجازات مستمرة.. رغم الأزمات".

وتناول الفيديو عددًا من إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 4 محاور؛ هي: تطوير المدارس وجودة العملية التعليمية، وتنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير التعليم الفني، ورعاية الطلاب ومحو الأمية.

كان من أبرز تلك الإنجازات ما يلي:

إنشاء 25.4 ألف فصل من يوليو 2019 حتى نهاية 2020، وتشغيل 43 مدرسة "مصرية يابانية" حتى العام الدراسي2020/19، وامتحان 2053 طالبًا بالدبلومة الأمريكية إلكترونيًّا عبر النظام الجديدEST ، وكذلك إنتاج 80 فيديو تعليميًّا، وبث 2246 حصة تفاعلية على موقع الوزارة.

وقدمت الوزارة حزمة مالية جديدة للمعلمين بتكلفة 6.6 مليارات جنيه؛ بهدف تنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وأقرت زيادة جديدة في كل من "بدل المعلم" بنسبة 50%، و50% في حافز الأداء الشهري، و25% في مكافأة الامتحانات.

وقامت الوزارة بتدريب 70 ألف معلم إلكترونيًّا على برامج الترقي، وتدريب 1000 معلم على نظام التعليم الجديد بالمدارس المصرية اليابانية المعروف باسم "التوكاتسو".

وفي ضوء الاهتمام بالتعليم الفني، تم تخصيص 4 ساعات على قناة مصر التعليمية، و6 قنوات على يوتيوب، لبرامج التعليم الفني، وتدريب 9918 معلمًا وموجهًا ومدير مدرسة فنية على منصة Edmodo، وافتتاح عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أبرزها: مدارس "B.Tech"، و"WE"، و"HST" للذكاء الاصطناعي.

وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالتغذية المدرسية للطلبة، وخصصت لها 972 مليون جنيه في موازنة الدولة.

في الوقت نفسه، استهدفت بمبادراتها الصحية 12 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية في مبادرة "القضاء على أمراض سوء التغذية"، و2 مليون طالب بالمرحلة الإعدادية في مبادرة "الكشف والقضاء على فيروس C".

وشجعت الحكومة جهود الشراكات المجتمعية في كثير من المشروعات التعليمية، فنتج عنها عدد من الإنجازات، منها: رفع كفاءة 17 فصلًا مجتمعيًّا جديدًا.

وفي ما يتعلق بجهود محو الأمية، فقد قامت الوزارة بإعداد خطة لإعلان مصر خالية من الأمية في الفترة من (يناير 2021- ديسمبر 2024)، وتم فتح فصول محو أمية في 100 قرية بـــــ12 محافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الجهود التي تؤكد إصرار الدولة المصرية على تحويل أية تحديات إلى إنجازات يشهد لها العالم أجمع.

يأتي ذلك في إطار بناء الإنسان المصري، إذ إنه أحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة، والذي يسعى إلى تحقيق عدة أهداف؛ أبرزها تحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وتنافسية مخرجاته والاعتناء ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء.

وشهد العام الماضي العديد من الإنجازات في هذا الصدد في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا.