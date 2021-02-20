القوى العاملة: توفير العمالة اللازمة لتطوير 81 قرية ريفية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وتلقى الوزير تقريرا عبر مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية أشار فيه إلى أن المديرية، تعمل حاليا على توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات في مركز اشمون والشهداء في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير 81 قرية ريفية بمحافظة المنوفية ضمن 1500 قرية ريفية في إطار مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال علي حامد الزقم وكيل المديرية، إنه تم عقد اجتماع مع المسئولين بالمديرية بإدارات العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، ومديري مكاتب التفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بمركز أشمون والشهداء لإعداد خطة حصر العمالة غير المنتظمة وتوفير العمالة اللازمة لتلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالمركزين بالمحافظة.