الرئيس السيسي: دساتير بلادنا يجب أن تواكب التطورات.. وعلينا التعامل مع جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما بتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة له عبر الفيديو كونفرس خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، إنه يدعو كافة الأطراف المشاركة إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم رؤيتنا.

ودعا الجميع إلى الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذا التقليد يهدف لجمع شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.

وأضاف خلال اجتماع رؤساء ومجالس المحاكم الدستورية الافريقية عبر الفيديو كونفرس، إن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا

وتابع "التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي".

الاجتماع التحضري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعًا تحضيريًّا، الذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجاري.

يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.