والدة شقيقة زوجة "سفاح الجيزة": "مفيش علاقة بين بنتي وقذافي وهي متقتلتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، لأقوال شاهدة الإثبات والدة شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق، والتي قتلها المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، عمدًا مع سبق الاصرار والترصد.

وقالت والدة الضحية، إن ابنتها نادين لم تكن على علاقة بقذافي، مشيرة إلى أن ابنتها مهاجرة لفرنسا للعمل هناك، "بنتي متقلتش ومكنتش على علاقة بقذافي".

تعقد المحاكمة أمام الدائرة 24 جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم.

كشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها .

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.