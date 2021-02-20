شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تنفيذ 10 مدارس حقلية إرشادية للتوعية بـ8 محافظات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إنه تم خلال الفترة من ١٤- ١٨ فبراير الجاري تنفيذ (١٠) مدارس حقلية وذلك في إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع المزراعين ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الارشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.

أضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ 3 مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش ومدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي بمنطقة النوبارية بمشاركة معهد وقاية النبات وعدد 2 مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج.

وأوضح وكيل مركز البحوث الزراعية، أنه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومنطقة النوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية وعدد 2 مدرسة للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

وأشار إلى أن المدارس الحقلية الإرشادية تناولت توعية الزراع بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر خاصة الرياح والامطار للحفاظ على مزروعاتهم لتفادي أي خسائر قدر الإمكان والتي من بينها التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الامطار ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وشدد وكيل مركز البحوث الزراعية على أهمية التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الماء الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الامطار والمتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي أضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته والمحافظة على سلامة الحيوانات المزرعية والدواجن داخل حظائر أمنة بعيداً عن الرياح والامطار وتقديم العلائق المناسبة في هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية.