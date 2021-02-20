شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 9 أشخاص.. النيابة تأمر بضبط السائق الهارب في حادث تصادم السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة بالسويس، ضبط وإحضار السائق الهارب في حادث تصادم أتوبيس بسيارة، على طريق وصلة السويس القاهرة.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء باسم العطار، حكمدار السويس، يفيد بتصادم ميني باص بسيارة نقل على الطريق الذي يربط السويس بالقاهرة دائرة قسم شرطة فيصل بالجناين ونفق الشهيد أحمد حمدي، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرون، وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين للمشرحة.

وباشرت النيابة العامة في السويس التحقيقات وشكل المستشار أيمن قطب، رئيس نيابة فيصل والجناين، فريق من النيابة ضم كل من محمد سليم ومحمد سمير، وكيلي النيابة العامة، لإجراء المعاينة في مكان الحادث.

كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى السويس العام لسؤال المصابين وسماع أقوالهم حول وقوع الحادث ومناظرة جثث المتوفين. وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد الغمراوي المحامي العام لنيابات السويس أن سائق النقل فر هاربا ما أن وقع الحادث الذي تسبب فيه فجر اليوم وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار سائق النقل الهارب ودفن الجثث بعد تسليمها لذويهم وتسليم متعلقات ضحايا الحادث المأساوي لأسرهم.

مصرع 9 اشخاص واصابة 6 في تصادم أتوبيس بوصلة طريق السويس القاهرة النفق

مصرع 9 اشخاص واصابة 6 في تصادم أتوبيس بوصلة طريق السويس القاهرة النفق

مصرع 9 اشخاص واصابة 6 في تصادم أتوبيس بوصلة طريق السويس القاهرة النفق

مصرع 9 اشخاص واصابة 6 في تصادم أتوبيس بوصلة طريق السويس القاهرة النفق

مصرع 9 اشخاص واصابة 6 في تصادم أتوبيس بوصلة طريق السويس القاهرة النفق

مصرع 9 اشخاص واصابة 6 في تصادم أتوبيس بوصلة طريق السويس القاهرة النفق