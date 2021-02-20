شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تستهدف الفتيات بمشروع «ألف بنت ألف حلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تقوم على مشروع ألف بنت ألف حلم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وبدأ الإعداد له منذ فترة طويلة من خلال إعداد المدربين.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة TeN، أن الهدف من المشروع هو توسيع المساحة الرياضية بالنسبة للمرأة وخاصة في كرة القدم، وتعميم الفكرة على كل المحافظات، موضحًا انهم يستهدفون كل الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يستهدف الفتايات من عمر 13 لـ 18 عام، والمشروع يعمل على أمن وسلامة الأفكار لدى هؤلاء الفتايات، ومحاربة التنمر والحفاظ على الصحة النفسية والارتقاء بالنواحي النفسية والاجتماعية لهن، لافتًا إلى وجود 51 مركز على مختلف محافظات الجمهورية لتطبيق المشروع.