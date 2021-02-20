شكرا لقرائتكم خبر عن «البابا شنودة والدته صعيدية».. أول رد من رئيس «أقباط من أجل الوطن» على تامر أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن، على تصريحات الإعلامي تامر أمين، والذى أهان فيها سيدات الصعيد، قائلاً أن المرأة الصعيدية والريفية تمثل الأصالة والعراقة ومن الصعيد والريف خرجت العالمة والوزيرة وقيادات المجتمع المدني ونائبات البرلمان.

وأضاف «كمال»، لـ«المصرى اليوم»، والرجال الذين نفخر بهم أمهاتهم من الصعيد والريف، فمن الصعيد خرج الرئيس جمال عبدالناصر والبابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين والدكتور مجدي يعقوب ومن الريف الرئيس الراحل محمد انور السادات والراحل الإمام محمد متولي الشعراوي والدكتور أحمد زويل.

وتابع: «نحن نفخر بالمرأة المصرية الصعيدية والريفية والمرأة المصرية في المدينة ايضا وإهانة المرأة المصرية من أي إعلامي أو وسيلة إعلام مرفوضة تماما لأن المرأة المصري أساس الأسرة المصرية».

البابا شنودة - صورة أرشيفية

وكان تامر أمين، قال في برنامجه أن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم وأن في الصعيد بيشحنوا السيدات على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات.