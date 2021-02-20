شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 8 «شيش» من مقهى مخالف بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من مصادرة ٨ شيش من مقهى مخالف بقرية شيبة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة، لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.